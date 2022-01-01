«Кодекс НАЭН» признан Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA)

В мае 2022 года, Управление по финансовому регулированию и надзору (далее FCA) опубликовало «Техническое примечание для первичного рынка» в целях помощи эмитентам и специалистам-практикам интерпретировать «Правила листинга», «Правила регулирования проспектов эмиссии», «Руководство по раскрытию информации и Правила обеспечения прозрачности» и связанного с ними законодательства Великобритании.



В данном примечании содержится ПРИЛОЖЕНИЕ I – «Допустимые международно признанные стандарты по запасам полезных ископаемых», в котором указан Российский Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ (ГРР), ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых (ТПИ), подготовленный Национальной ассоциацией по экспертизе недр (НАЭН) и Обществом российских экспертов по недропользованию (ОЭРН) (далее - «Кодекс НАЭН»).

Это означает, что Российский «Кодекс НАЭН» занял почетное место среди немногих международных стандартов, которые признаны FCA Великобритании.

Данный факт, в свою очередь, в очередной раз подтверждает высочайшую оценку работе и профессионализму специалистов «Национальной ассоциации по экспертизе недр», а также грамотной политике и взаимодействию руководства АООН НАЭН (директор Третьяков Андрей Викторович) на международном уровне.

Членами CRIRSCO являются национальные комитеты по отчетности 14 стран, однако лишь половина из них была признана FCA. За время использования Кодекса НАЭН российская классификация стала не только понятной для зарубежных аудиторов и компетентных лиц, отвечающих за оценку, но и заняла значимое место среди международных эталонных стандартов.

На сегодняшний день «Кодекс НАЭН» это единственный признанный FCA стандарт на всей территории СНГ.

Краткая справка о FCA:

Управление по финансовому регулированию и надзору (сокращенно FCA) является одним из старейших в мире финансовых регуляторов. У данного управления безупречная репутация, а его сотрудников отличает высочайший профессионализм. По степени влияние на мировой финансовый рынок с FCA может сравниться разве что регулятор из США NFA. Специалисты считают профессиональную деятельность FCA образцом для подражания, с которого должны брать пример государственные финансовые регуляторы всех стран. У FCA очень широкий круг полномочий, и по этой причине данный госрегулятор имеет возможность активно очищать финансовый рынок от недобросовестных участников.

Формально FCA не относится к государственным органам, но имеет официальные полномочия осуществления контроля от лица государства. На данный момент FCA контролирует деятельность 58 тысяч организаций, связанных с предоставлением инвестиционных и банковских услуг на территории Великобритании. Главная задача FCA заключается в обеспечении деятельности финансовых рынков исключительно в правовом поле.

Различные подразделения FCA проводят расследования финансовой деятельности компаний и накладывают санкции в случае выявления грубых нарушений правил финансового рынка. FCA контролирует деятельность кредитно-финансовых организаций, строительных компаний, ипотечных брокеров, страховых и пенсионных организаций, следит за работой электронных платежных коммуникаций, за деятельностью компаний, разрабатывающих финансовые продукты, осуществляющих консультативную деятельность и занимающихся урегулированием споров.

FCA имеет следующие полномочия:

Осуществлять проверку компаний, вновь созданных для осуществления деятельности на финансовых рынках. Осуществлять лицензирование финансовой деятельности в британской юрисдикции. Принимать решения о правомерности осуществления той или иной деятельности на финансовых рынках Великобритании. Определять нормы и стандарты деятельности финансовых компаний. Регулировать деятельность финансовых организаций, чтобы они работали, не нанося ущерб друг другу. Осуществлять взаимодействие с другими надзорными и контролирующими организациями.

По действующему законодательству FCA находится под непосредственным контролем Министерства финансов Великобритании, отчитывается о проделанной работе перед Минфином и Парламентом. FCA принадлежит к группе компаний, имеющих ответственность с ограниченной гарантией (сертификат № 01920623), а в качестве поручителя выступает Британское Казначейство.

Лишь две организации имеют на территории Великобритании больше полномочий, чем FCA, и могут контролировать ее деятельность. Это Парламент Великобритании и Минфин. Минфин принимает решения, какая деятельность нуждается в стороннем регулировании, но выбор методов регулирования все равно остается за FCA.

Британские финансовые организации, в том числе брокеры, имеют отличную деловую репутацию, признанную во всем мире. И причина заключается вовсе не в том, что в Великобритании изобрели панацею, сводящую количество банкротств практически до нуля. Основная заслуга в работе FCA, которая занимается регулированием финансового рынка и ограждает его от недобросовестных предпринимателей, а также запрещает деятельность по чрезмерно рискованным схемам. FCA просто не допускает деятельность вне законных рамок, поэтому британские финансовые организации так ценятся у потребителей финансовых продуктов.